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Сегодня, 17:59

Клопп настаивает на переигровке матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал провести переигровку матча 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

«Эта аудиозапись вообще ничего не меняет. Это очевидная ошибка. Я думаю, что для такого должны быть определенные решения. Я думаю, что нужно назначать переигровку. Аргументом против этого будет тот факт, что это может послужить началом целой волны таких решений. Я привык к неправильным и трудным решениям, но ничего подобного никогда не случалось, и именно поэтому я считаю, что переигровка — это правильное решение», — приводит слова Клоппа The Guardian.

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитры ВАР решили, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Ливерпуль» доигрывал матч с «Тоттенхэмом» вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Победу лондонцам принес автогол Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/oct/04/jurgen-klopp-calls-for-spurs-liverpool-replay-after-var-error
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
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Эрлин Бреут Холанн

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 8
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Тоттенхэм Хотспур

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Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

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П
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Джеймс Мэддисон

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Ливерпуль

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 6 1 2
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