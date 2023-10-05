Защитник «Брайтона» Эступиньян выбыл на длительный срок из-за травмы

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби сообщил, что защитник команды Первис Эступиньян выбыл на длительный срок.

«Эступиньян травмирован, и я могу сказать, что он не сможет играть в течение длительного времени. Конечно, мы теряем важного игрока», — приводит слова де Дзерби журналист Фабрицио Романо.

25-летний эквадорец летом 2022 года подписал с «Брайтоном» контракт до 30 июня 2027. В сезоне-2023/24 Эступиньян сыграл за клуб 8 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.