Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:02

«Арсенал» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Тимбером

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Арсенал» внимательно следит за полузащитником «Фейеноорда» Кинтеном Тимбером, сообщает Calciomercato.

22-летний нидерландец является братом-близнецом защитника Юрриена Тимбера, который в настоящее время выступает за «оружейников».

По данным источника, «Арсенал» не единственный клуб, заинтересованный в футболисте. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» также хотели бы приобрести Тимбера.

Кинтен в текущем сезоне сыграл за «Фейеноорд» 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира
Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
Макгрегор назвал просьбы Зеленского о выделении средств Украине позором
Подросток умер в больнице после избиения в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандеш за последний год провел наибольшее количество минут среди всех футболистов топ-уровня
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости