Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:20

Агент Кайседо рассказал о переговорах с «Челси» и «Ливерпулем»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мануель Сьерра, агент полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, прокомментировал переговоры с руководством лондонского клуба и «Ливерпулем».

«Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово «Челси», что Мойсес станет игроком синих, но тут внезапно возник вариант с «Ливерпулем». На некоторое время мы пришли в смятение, голова пошла кругом. У нас не было уверенности в том, какое решение стоит принять. И тут руководство «Брайтона» сообщает, что на следующий день Мойсес должен пройти медобследование в «Ливерпуле». Это было очень неожиданно для всех, полнейший сюр.

«Брайтон» дал Клоппу согласие на переговоры с Мойсесом. Но мы все изначально прекрасно понимали, что если «Челси» повторит предложение «Ливерпуля», то Мойсес поедет в Лондон. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал «Челси» перейти к ним. Поэтому когда «Ливерпуль» сделал предложение — мы попросили руководство «Брайтона» подождать и посмотреть, сделает ли «Челси» такое же или более внушительное», — приводит Sky Sports слова Сьерры.

14 августа стало известно о переходе 21-летнего эквадорца из «Брайтона» в «Челси». Соглашение Кайседо с новым клубом рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Мойсес Кайседо
3
0
Читайте также
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
Снайперша помогла отразить «накат» ВСУ под Артемовском
Американский генерал озвучил ошибки Байдена в ходе конфликта на Украине
Авиадебошир набросился на пассажира на борту рейса Бангкок — Москва
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Брайтона» Эступиньян выбыл на длительный срок из-за травмы

Артета, Клопп и Эмери номинированы на звание тренера месяца в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости