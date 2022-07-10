Защитник «Баварии» Ричардс прошел медосмотр для перехода в «Ноттингем Форест»

Защитник «Баварии» Омар Ричардс прошел медицинское обследование для завершения перехода в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб в ближайшее время объявит о трансфере 24-летнего футболиста.

«Ноттингем Форест» заплатит за англичанина 10 миллионов евро. В сделке прописан пункт, согласно которому «Бавария» получит 15 процентов от перепродажи игрока.

Ричардс перешел в «Баварию» в июле 2021 года из «Рединга», на его счету 1 результативная передача в 17 матчах за мюнхенцев.