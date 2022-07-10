Защитник «Баварии» Ричардс прошел медосмотр для перехода в «Ноттингем Форест»
Защитник «Баварии» Омар Ричардс прошел медицинское обследование для завершения перехода в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб в ближайшее время объявит о трансфере 24-летнего футболиста.
«Ноттингем Форест» заплатит за англичанина 10 миллионов евро. В сделке прописан пункт, согласно которому «Бавария» получит 15 процентов от перепродажи игрока.
Ричардс перешел в «Баварию» в июле 2021 года из «Рединга», на его счету 1 результативная передача в 17 матчах за мюнхенцев.
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|0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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Лестер – Брентфорд
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|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
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|
Вест Хэм – Ман. Сити
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