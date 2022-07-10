Экс-игрок «Челси» Мусонда пропал после успешных переговоров с новым клубом
Бывший полузащитник «Челси» Чарли Мусонда пропал после успешных переговоров с «Зюлте-Варегем», сообщает The Mirror.
25-летний бельгиец, чей контракт с лондонским клубом истек в начале июля 2022 года договорился о заключении соглашения с клубом из Бельгии, но не появляется уже несколько недель.
«Когда Мусонда вернется к тренировкам? Я не знаю. Вернется ли он когда-нибудь? Без понятия.
Я не знаю, попрощаемся ли мы с ним, потому что с тех пор как он тренировался с нами прошло пару недель. С тех пор контактов с ним не было. Нам важнее сконцентрироваться на группе игроков, которые находятся с нами сейчас», — сказал директор клуба Эдди Кордье.
Мусонда — воспитанник академии «Андерлехта». В возрасте 16 лет перешел в «Челси», но закрепиться в основной команде не сумел. Отыграл в аренде в составе «Бетиса», «Селтика» и «Витесса».
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0-0
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -