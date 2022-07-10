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Экс-игрок «Челси» Мусонда пропал после успешных переговоров с новым клубом

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Челси» Чарли Мусонда пропал после успешных переговоров с «Зюлте-Варегем», сообщает The Mirror.

25-летний бельгиец, чей контракт с лондонским клубом истек в начале июля 2022 года договорился о заключении соглашения с клубом из Бельгии, но не появляется уже несколько недель.

«Когда Мусонда вернется к тренировкам? Я не знаю. Вернется ли он когда-нибудь? Без понятия.

Я не знаю, попрощаемся ли мы с ним, потому что с тех пор как он тренировался с нами прошло пару недель. С тех пор контактов с ним не было. Нам важнее сконцентрироваться на группе игроков, которые находятся с нами сейчас», — сказал директор клуба Эдди Кордье.

Мусонда — воспитанник академии «Андерлехта». В возрасте 16 лет перешел в «Челси», но закрепиться в основной команде не сумел. Отыграл в аренде в составе «Бетиса», «Селтика» и «Витесса».

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