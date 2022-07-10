«Ноттингем Форест» подписал защитника «Баварии» Ричардса

«Ноттингем Форест» объявил о покупке защитника «Баварии» Омара Ричардса.

24-летний англичанин подписал контракт с новым клубом на 4 года.

Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» заплатит за игрока 10 миллионов евро.

Ричардс выступал за «Баварию» с июля 2021 года, защитник сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за мюнхенцев.