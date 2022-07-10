«Ноттингем Форест» подписал защитника «Баварии» Ричардса
«Ноттингем Форест» объявил о покупке защитника «Баварии» Омара Ричардса.
24-летний англичанин подписал контракт с новым клубом на 4 года.
Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» заплатит за игрока 10 миллионов евро.
Ричардс выступал за «Баварию» с июля 2021 года, защитник сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за мюнхенцев.
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3
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|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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5
|Арсенал
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
|Борнмут
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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