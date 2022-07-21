Защитник «Баварии» Ричардс прилетел в Лондон для завершения перехода в «Кристал Пэлас»

Защитник «Баварии» Крис Ричардс прилетел в Лондон для завершения перехода в «Кристал Пэлас», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, в ближайшее время 22-летний американец пройдет медосмотр и подпишет контракт с английским клубом на 5 лет.

Покупка Ричардса обойдется «Кристал Пэлас» в 12 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Ричардс выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего американца в 7,5 миллиона евро.