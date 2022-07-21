Жота и Окслейд-Чемберлен пропустят сборы «Ливерпуля» в Австрии

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий Диогу Жота пропустят сбор «Ливерпуля» в Австрии.

Оба футболиста находятся в Англии и восстанавливаются от травм.

«Ливерпуль» отправится в Зальцбург после товарищеского матча с «Лейпцигом» в Германии, который состоится сегодня, 21 июля. К команде присоединится новичок, защитник Кэлвин Рэмси, который пропустил азиатский тур клуба из-за повреждения.

«Ливерпуль» проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 30 июля — в этот день мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити» в игре за Суперкубок Англии.