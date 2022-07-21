Каррагер: «МЮ» должен быть в Лиге чемпионов, но вы посмотрите на клубы из топ-4 АПЛ"

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о выступлении «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

«Нервничаю ли я из-за того, что «МЮ» может побороться за титул? Я бы не сказал, что я нервничаю. Я просто думаю, что «МЮ» предстоит долгий путь, если мы говорим о борьбе за титул. Я думаю основная задача тен Хага сейчас — вернуть клуб в ЛЧ, туда, где они и должны быть. Ведь это один из крупнейших клубов в мире. Вполне вероятно, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» попадут в топ-4. Но вы посмотрите за «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Поэтому для клубов действительно сложное испытание — попасть в четверку», — цитирует Каррагера Sky Sports.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место и выступит в групповом этапе Лиги Европы.