Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:39

Каррагер: «МЮ» должен быть в Лиге чемпионов, но вы посмотрите на клубы из топ-4 АПЛ"

Каррагер считает, что «МЮ» обязан играть в Лиге чемпионов
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о выступлении «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

«Нервничаю ли я из-за того, что «МЮ» может побороться за титул? Я бы не сказал, что я нервничаю. Я просто думаю, что «МЮ» предстоит долгий путь, если мы говорим о борьбе за титул. Я думаю основная задача тен Хага сейчас — вернуть клуб в ЛЧ, туда, где они и должны быть. Ведь это один из крупнейших клубов в мире. Вполне вероятно, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» попадут в топ-4. Но вы посмотрите за «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Поэтому для клубов действительно сложное испытание — попасть в четверку», — цитирует Каррагера Sky Sports.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место и выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 продуктов, которые замедляют старение
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Баварии» Ричардс прилетел в Лондон для завершения перехода в «Кристал Пэлас»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости