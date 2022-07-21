Каррагер: «МЮ» должен быть в Лиге чемпионов, но вы посмотрите на клубы из топ-4 АПЛ"
Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о выступлении «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.
«Нервничаю ли я из-за того, что «МЮ» может побороться за титул? Я бы не сказал, что я нервничаю. Я просто думаю, что «МЮ» предстоит долгий путь, если мы говорим о борьбе за титул. Я думаю основная задача тен Хага сейчас — вернуть клуб в ЛЧ, туда, где они и должны быть. Ведь это один из крупнейших клубов в мире. Вполне вероятно, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» попадут в топ-4. Но вы посмотрите за «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Поэтому для клубов действительно сложное испытание — попасть в четверку», — цитирует Каррагера Sky Sports.
По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место и выступит в групповом этапе Лиги Европы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -