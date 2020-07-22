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Юрген Клопп: «Момент получения трофея «Ливерпулем» — один из самых важных в истории мирового футбола»

11:59
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионстве команды. Мерсисайдцы победили в АПЛ впервые за 30 лет.

— Мы выиграли АПЛ за семь туров до конца сезона, просто невероятно, — цитирует немецкого специалиста The Guardian. — Момент получения трофея — это один из самых важных в истории мирового футбола.

Это очень важный трофей. Болельщики не забудут другие победы в чемпионате, но эту забыть просто невозможно. Поэтому она особенная.

Этот год был самым успешным в моей карьере. Победители Лиги чемпионов, чемпионы Англии и мира. Такое не так часто случается. Имеет смысл потом сфотографироваться со всеми четырьмя трофеями. Мы точно это сделаем, сто процентов. Этот момент нужно ценить.

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