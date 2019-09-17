Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какую команду считает лучшей в мире. Мерсисайдцы являются действующими победителями Лиги чемпионов.

— Мы не можем быть лучшей командой в Европе, потому что лучшей командой в мире является «Манчестер Сити», — цитирует Sky Sports Клоппа. — Есть много хороших команд, ты должен постоянно доказывать, что заслуживаешь права находиться среди них.

В прошлом году мы были очень хороши. Не уверен, что были лучшими в Европе, но были хороши в нужные моменты. Поэтому выиграли Лигу Чемпионов.

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