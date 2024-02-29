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29 февраля, 04:52

Клопп: «Это была особенная неделя для всех нас в «Ливерпуле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Это была особенная неделя для всех нас. Я давно работаю тренером, но такие недели бывают нечасто. Это была тяжелая игра с «Саутгемптоном» в ужасно сложной ситуации для нас. Мы должны принимать решения и смотреть, кого мы можем выпустить на поле. Сегодня таким решением стало то, что Джо Гомес впервые в жизни сыграл шестерку. В первые 15 минут прессинг был ужасным. У нас были проблемы, и «Саутгемптон» этим воспользовался. Наш вратарь спас нас своими отличными сейвами.

После 15 минут высокий прессинг стал намного лучше, прессинг в центре поля мы попытались наладить в перерыве. Футбол — это непросто, и если у тебя есть импульс, ты должен его сохранять. Мы открыли счет и забили два замечательных гола во втором тайме. За этой игрой было приятно наблюдать. Здорово оказаться в четвертьфинале, но мы не воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Мы заслужили выход в 1/4, это был отличный результат», — цитирует BBC Клоппа.

В четвертьфинале команда Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Юнайтед».

 
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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 27 19 6 2 64-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 5 3 62-27 62
3
 Арсенал 27 19 4 4 68-23 61
4
 Астон Вилла 27 17 4 6 59-37 55
5
 Тоттенхэм 26 15 5 6 55-39 50
6
 МЮ 27 14 2 11 37-39 44
7
 Вест Хэм 27 12 6 9 43-47 42
8
 Ньюкасл 27 12 4 11 57-45 40
9
 Брайтон 27 10 9 8 49-44 39
10
 Вулверхэмптон 27 11 5 11 40-43 38
11
 Челси 26 10 6 10 44-43 36
12
 Фулхэм 27 10 5 12 39-42 35
13
 Борнмут 26 8 7 11 35-47 31
14
 Кр. Пэлас 27 7 7 13 32-47 28
15
 Брентфорд 27 7 5 15 39-50 26
16
 Эвертон 27 8 7 12 29-37 25
17
 Нот. Форест 27 6 6 15 34-49 24
18
 Лутон Таун 26 5 5 16 37-54 20
19
 Бернли 27 3 4 20 25-60 13
20
 Шеффилд Юн. 27 3 4 20 22-72 13
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38 тур
9.03 15:30
МЮ – Эвертон
 - : -
9.03 18:00
Борнмут – Шеффилд Юн.
 - : -
9.03 18:00
Кр. Пэлас – Лутон Таун
 - : -
9.03 18:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
9.03 20:30
Арсенал – Брентфорд
 - : -
10.03 16:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.03 17:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
10.03 17:00
Вест Хэм – Бернли
 - : -
10.03 18:45
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
11.03 23:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 18 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 24 1 7
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