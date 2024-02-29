Клопп: «Это была особенная неделя для всех нас в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Это была особенная неделя для всех нас. Я давно работаю тренером, но такие недели бывают нечасто. Это была тяжелая игра с «Саутгемптоном» в ужасно сложной ситуации для нас. Мы должны принимать решения и смотреть, кого мы можем выпустить на поле. Сегодня таким решением стало то, что Джо Гомес впервые в жизни сыграл шестерку. В первые 15 минут прессинг был ужасным. У нас были проблемы, и «Саутгемптон» этим воспользовался. Наш вратарь спас нас своими отличными сейвами.

После 15 минут высокий прессинг стал намного лучше, прессинг в центре поля мы попытались наладить в перерыве. Футбол — это непросто, и если у тебя есть импульс, ты должен его сохранять. Мы открыли счет и забили два замечательных гола во втором тайме. За этой игрой было приятно наблюдать. Здорово оказаться в четвертьфинале, но мы не воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Мы заслужили выход в 1/4, это был отличный результат», — цитирует BBC Клоппа.

В четвертьфинале команда Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Юнайтед».