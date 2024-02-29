Даннс — о дубле за «Ливерпуль»: «Такое ощущение, что я в каком-то кино»

Нападающий «Ливерпуля» Джейден Даннс прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Это сбывшаяся мечта. Я болею за «Ливерпуль» с самого рождения. Выйти на поле и забить на «Энфилде» — нереально, для меня это нереально. Такое ощущение, что я в каком-то кино. Второй гол — это просто чистая радость, которой, казалось, не может и быть, так как я был доволен уже первым забитым мячом. Я потерял голову. Мой отец плакал, когда я дебютировал, поэтому не знаю, что он будет делать сегодня. Я благодарен за возможности, которые получаю прямо сейчас», — цитирует BBC Даннса.

В четвертьфинале команда Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Юнайтед».