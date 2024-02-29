Галлахер: «Это была очень важная игра для «Челси» из-за поражения в финале Кубка лиги»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал победу над «Лидсом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Англичанин забил победный гол в этой встрече.

«То поражение в финале Кубка лиги было большим разочарованием, и мы хотели прийти в норму и подарить болельщикам что-то, что можно отпраздновать, и нам удалось это сделать. Это были действительно тяжелые несколько дней, и все были в подавленном состоянии, поэтому это была очень важная игра, и ребята старались изо всех сил, чтобы одержать победу. «Лидс» — хорошая команда, и мы знали, что это будет тяжелая игра, но победить таким образом было фантастикой», — цитирует BBC Галлахера.

В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером».