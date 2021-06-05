«Вулверхэмптон» может усилиться полузащитником «Спортинга»
12:15
«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Жоау Палиньей, сообщает A Bola.
По информации источника, английский клуб пытался купить 25-летнего португальца прошлым летом, но сделка сорвалась. Сообщается, что «волки» возобновили интерес к футболисту.
В сезоне-2020/21 Палинья провел 38 матчей за «Спортинг», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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