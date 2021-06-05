Игроки «Эвертона» оказались в шоке после ухода Анчелотти в «Реал»
12:16
Игроки «Эвертона» были не рады уходу главного тренера команды Карло Анчелотти в «Реал», сообщает The Athletic.
По сведениям источника, игроки были в «полном шоке» после ухода итальянского специалиста. Из-за возвращения Анчелотти в «Реал» игроки «ирисок» Ришарлисон и Хамес Родригес могут покинуть клуб.
Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Вместе с ним «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.
Под руководством Анчелотти «Эвертон» занял десятое место в АПЛ.
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