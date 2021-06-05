Фонсека претендует на место главного тренера «Тоттенхэма» после отказа Конте

Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английскому клубу предложили кандидатуру 48-летнего португальского специалиста.

Фонсека возглавлял «Рому» с 2019 по 2021 год. По окончании сезона-2020/21 специалист покинул римский клуб.

Ранее сообщалось, что от предложения возглавить «Тоттенхэм» отказался бывший тренер «Интера» Антонио Конте.