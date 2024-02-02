«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в АПЛ, лондонцы не побеждают с декабря

«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 22-го тура АПЛ — 1:1.

Уже на 3-й минуте счет открыл форвард гостей Доминик Соланке. «Вест Хэм» отыгрался благодаря пенальти на 61-й минуте. Удар с точки реализовал Джеймс Уорд-Проуз.

«Вест Хэм» (36 очков) занимает шестое место в АПЛ. Команда Дэвида Мойеса не побеждает с 28 декабря. В 19-м туре АПЛ лондонцы на выезде обыграли «Арсенал» (2:0). С того момента «Вест Хэм» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых 4 раза сыграл вничью и единожды уступил.

«Борнмут» (26) поднялся на 12-е место в турнирной таблице.