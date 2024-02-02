«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в АПЛ, лондонцы не побеждают с декабря
«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 22-го тура АПЛ — 1:1.
Уже на 3-й минуте счет открыл форвард гостей Доминик Соланке. «Вест Хэм» отыгрался благодаря пенальти на 61-й минуте. Удар с точки реализовал Джеймс Уорд-Проуз.
«Вест Хэм» (36 очков) занимает шестое место в АПЛ. Команда Дэвида Мойеса не побеждает с 28 декабря. В 19-м туре АПЛ лондонцы на выезде обыграли «Арсенал» (2:0). С того момента «Вест Хэм» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых 4 раза сыграл вничью и единожды уступил.
«Борнмут» (26) поднялся на 12-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52-22
|51
|
2
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47-22
|49
|
3
|Ман. Сити
|21
|14
|4
|3
|51-24
|46
|
4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|
5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49-35
|44
|
6
|МЮ
|23
|12
|2
|9
|31-32
|38
|
7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36-36
|36
|
8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42-38
|35
|
9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48-37
|33
|
10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37-37
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30-41
|27
|
13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30-38
|26
|
14
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31-36
|22
|
16
|Нот. Форест
|23
|5
|6
|12
|28-41
|21
|
17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32-42
|20
|
18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26-30
|19
|
19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24-47
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|23
|2
|4
|17
|19-59
|10
|3.02
|15:30
|
Эвертон – Тоттенхэм
|2 : 2
|3.02
|18:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.02
|18:00
|
Бернли – Фулхэм
|2 : 2
|3.02
|18:00
|
Ньюкасл – Лутон Таун
|4 : 4
|3.02
|20:30
|
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
|0 : 5
|4.02
|17:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|1 : 1
|4.02
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|2 : 4
|4.02
|17:00
|
МЮ – Вест Хэм
|3 : 0
|4.02
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|3 : 1
|5.02
|23:00
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|18
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|19
|1
|7