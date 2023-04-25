Автогол Андерсена принес «Вулверхэмптону» победу над «Кристал Пэлас»

«Вулверхэмтон» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ — 2:0.

Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря автоголу Йоакима Андерсена. На 90+3-й минуте преимущество «Вулверхэмтона» удвоил Рубен Невеш, реализовавший пенальти.

После этой победы «Вулверхэмптон» набрал 37 очков и поднялся на 13-е место в АПЛ, догнав сегодняшнего соперника по очкам, но «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке, опережая «волков» по дополнительным показателям.