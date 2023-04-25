Автогол Андерсена принес «Вулверхэмптону» победу над «Кристал Пэлас»
«Вулверхэмтон» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ — 2:0.
Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря автоголу Йоакима Андерсена. На 90+3-й минуте преимущество «Вулверхэмтона» удвоил Рубен Невеш, реализовавший пенальти.
После этой победы «Вулверхэмптон» набрал 37 очков и поднялся на 13-е место в АПЛ, догнав сегодняшнего соперника по очкам, но «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке, опережая «волков» по дополнительным показателям.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
6
|Астон Вилла
|32
|15
|6
|11
|45-41
|51
|
7
|Ливерпуль
|31
|14
|8
|9
|59-38
|50
|
8
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
9
|Фулхэм
|31
|13
|6
|12
|44-42
|45
|
10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|44
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|
13
|Кр. Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|
14
|Вест Хэм
|31
|9
|7
|15
|33-41
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Лидс
|32
|7
|8
|17
|41-62
|29
|
17
|Лестер
|32
|8
|4
|20
|43-56
|28
|
18
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
19
|Нот. Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|27
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 0
|25.04
|21:45
|
Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|25.04
|22:00
|
Лидс – Лестер
|- : -
|26.04
|21:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|26.04
|21:45
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|- : -
|26.04
|21:45
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|26.04
|22:00
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|27.04
|21:45
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|21:45
|
Саутгемптон – Борнмут
|- : -
|27.04
|22:15
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|31
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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