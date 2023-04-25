Гвардиола: «Развитие «Арсенала» под руководством Артеты очевидно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу Микеля Артеты в «Арсенале».

«Я думаю, что развитие клуба с тех пор, как он возглавил команду, очевидно, это реальность. Мне кажется, что Микель изменил структуру клуба. Он поменял много игроков. Его поддерживали в клубе, поэтому он добивается успеха. В последние годы «Арсенал» не был на таком уровне. Я был впечатлен, они были действительно хороши», — цитирует Гвардиолу Goal.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. До этого он работал в штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Арсенал» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 33-м туре РПЛ. Игра пройдет 26 апреля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени. Перед встречей «канониры» с 75 очками лидируют в АПЛ и опережают «Манчестер Сити» на 5 очков, но у «горожан» две игры в запасе.