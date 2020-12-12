«Астон Вилла» вырвала победу в меньшинстве в матче с «Вулверхэмптоном»
«Вулверхэмптон» уступил «Астон Вилле» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бирмингемцев.
«Астон Вилла» заканчивала матч в меньшинстве после удаления во втором тайме полузащитника Луиса Дугласа.
Тем не менее, в самой концовке «Вилла» получила право на пенальти, которое реализовал Анвар Эль-Гази.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Гази, 90+4 — с пенальти.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер (Невеш, 80), А.Траоре, Поденсе, Педру Нету, Силва.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Накамба, 90+7), Б.Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.
Предупреждения: Дуглас Луис, 14. Кэш, 29. Макгинн, 30. А.Траоре, 43. Дендонкер, 77. Таргетт, 81. Конса, 81. Жоау Моутинью, 83. Грилиш, 88.
Удаления: Дуглас Луис, 85. Жоау Моутинью, 90+5.
Судья: Дин (Англия).
12 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю