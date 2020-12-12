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«Астон Вилла» вырвала победу в меньшинстве в матче с «Вулверхэмптоном»

17:28
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«Вулверхэмптон» уступил «Астон Вилле» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бирмингемцев.

«Астон Вилла» заканчивала матч в меньшинстве после удаления во втором тайме полузащитника Луиса Дугласа.

Тем не менее, в самой концовке «Вилла» получила право на пенальти, которое реализовал Анвар Эль-Гази.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Гази, 90+4 — с пенальти.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер (Невеш, 80), А.Траоре, Поденсе, Педру Нету, Силва.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Накамба, 90+7), Б.Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.

Предупреждения: Дуглас Луис, 14. Кэш, 29. Макгинн, 30. А.Траоре, 43. Дендонкер, 77. Таргетт, 81. Конса, 81. Жоау Моутинью, 83. Грилиш, 88.

Удаления: Дуглас Луис, 85. Жоау Моутинью, 90+5.

Судья: Дин (Англия).

12 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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