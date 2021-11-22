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Вудворд может остаться в «Манчестер Юнайтед» до лета

14:39
Эд Вудворд. Фото Reuters
Эд Вудворд. Фото Reuters
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Исполнительный вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может отложить свой уход из клуба. Он может задержаться на своем посту до лета 2022 года, сообщает Sky Sports.

Вудворд должен был покинуть свою должность в конце 2021 года, об чем было сообщено официально.

Но теперь уход Вудворд откладывается из-за ситуации с главным тренером «МЮ». В воскресенье Уле Гуннар Сульшер ушел с этого поста и сейчас команда ищет ему замену. Причем новый тренер должен будет работать с командой до лета 2022 года, а затем «Манчестер» постарается найти более долгосрочный вариант.

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Иван Шитик все материалы автора

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