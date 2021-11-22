Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2024 года
15:08
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил контракт. Он будет руководить национальной командой до 2024 года, когда завершится чемпионат Европы, сообщает Sky Sports.
Прежний договор Саутгейта со сборной был рассчитан до 2022 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. По новому контракту, по данным СМИ, англичанин будет получать 5 миллионов за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории национальной команды.
Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, а также приняла участие в финале Евро-2020.
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