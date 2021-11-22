Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2024 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил контракт. Он будет руководить национальной командой до 2024 года, когда завершится чемпионат Европы, сообщает Sky Sports.

Here to stay ?



We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f — England (@England) November 22, 2021

Прежний договор Саутгейта со сборной был рассчитан до 2022 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. По новому контракту, по данным СМИ, англичанин будет получать 5 миллионов за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории национальной команды.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, а также приняла участие в финале Евро-2020.