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Почеттино склоняется к уходу в «Манчестер Юнайтед» летом

14:12
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино склоняется к тому, чтобы летом принять предложение «Манчестер Юнайтед». Аргентинский специалист не очень доволен работой во Франции, сообщает BBC.

Руководство парижского клуба не собирается выгонять тренера, но если Почеттино все же решит уйти, то ему на замену рассматривается Зинедин Зидан, которого в «ПСЖ» давно хотят видеть во главе команды.

В воскресенье «МЮ» объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик.

Контракт Почеттино с французской командой истекает летом 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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