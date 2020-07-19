Чемпионат Англии, 37-й тур: результаты всех матчей
18 июля, суббота
«Норвич» — «Бернли» — 0:2 (0:1)
Голы: Вуд, 45+5 (0:1). Годфри, 80 — в свои ворота (0:2).
«Норвич»: Крул, Клозе (Циммерманн, 46), Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Вранчич, 90+3), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 76), Дрмич, Буэндия, Эрнандес (Ида, 86).
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд (Выдра, 79), Гвюдмундссон (Брэйди, 61), Макнейл.
Удаления: Буэндия, 35. Дрмич, 45+3.
Судья: Френд (Англия).
18 июля. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
19 июля, воскресенье
«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)
Голы: Ингс, 41 (0:1). Адамс, 90+8 (0:2).
Нереализованный пенальти: Ингс, 59 (вратарь)
«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Келли, Стэйси, Лерма (Сарридж, 82), Биллинг (Гослинг, 87), Брукс (Х.Уилсон, 46), Станислас (Л.Кук, 68), Кинг (Соланке, 68), К.Уилсон.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Ромеу (Хейбьерг, 77), Уорд-Проуз, Армстронг, Лонг (Адамс, 66), Редмонд, Ингс (Обафеми, 90+4).
Предупреждения: Вестергор, 34. Биллинг, 47. Л.Кук, 78. Уорд-Проуз, 90+3.
Судья: Поусон.
19 июля. Борнмут. Стадион «Дин Корт».
«Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер» — 3:0 (3:0)
Голы: Джастин, 6 — в свои ворота (1:0). Кейн, 37 (2:0). Кейн, 40 (3:0).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Сельсо (Ламела, 77), Сон Хын Мин (Фернандеш, 89), Лукас Моура (Бергвайн, 77), Кейн.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт (Грэй, 46), Морган, Джастин, Томас, Тилеманс (Менди, 70), Ндиди (Прат, 70), Барнс (Херст, 83), Варди, Перес (Ихеаначо, 59).
Предупреждения: Лукас Моура, 57. Эванс, 73. Санчес, 86.
Судья: Тэйлор (Англия).
19 июля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
20 июля, понедельник
«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» (20.00)
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» (22.15)
21 июля, вторник
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» (20.00)
«Астон Вилла» — «Арсенал» (22.15)
22 июля, среда
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (20.00)
Трансляция матча
Трансляция матча