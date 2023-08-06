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Онана о пропущенном голе с центра поля: «Принимаю всю критику»

Руслан Минаев
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал гол, пропущенный с центра поля, в товарищеском матче с «Лансом» (3:1).

«Нам всегда есть к чему стремиться. Мы должны попытаться исправиться в чем-то. За голы в наши ворота отвечаю я. Горжусь действиями моих защитников. Но всю критику принимаю я», — сказал вратарь после игры.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Клуб заплатил за него около 55 миллионов евро.

Андре Онана
ФК Ланс
ФК Манчестер Юнайтед
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