Онана о пропущенном голе с центра поля: «Принимаю всю критику»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал гол, пропущенный с центра поля, в товарищеском матче с «Лансом» (3:1).

«Нам всегда есть к чему стремиться. Мы должны попытаться исправиться в чем-то. За голы в наши ворота отвечаю я. Горжусь действиями моих защитников. Но всю критику принимаю я», — сказал вратарь после игры.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Клуб заплатил за него около 55 миллионов евро.