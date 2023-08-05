Вратарь «МЮ» Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче с «Лансом»
Новый голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пропустил гол ударом с центра поля в товарищеском матче с «Лансом».
Вратарь английского клуба далеко вышел из ворот, в то время как защитник «МЮ» Диогу Далот сделал неточный пас на своей половине поля. Нападающий французской команды Флориан Сотока воспользовался ошибкой соперника и нанес точный удар из центрального круга.
На момент публикации новости счет в матче 3:1 в пользу «МЮ».
Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Клуб заплатил за него около 55 миллионов евро.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
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Челси – Ливерпуль
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