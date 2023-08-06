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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча

Прямая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнется в 18.00 мск 6 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Арсенала».
Фото Reuters

6 августа, в воскресенье, в Лондоне «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии-2023 по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Арсенал» в прямом эфире бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за Суперкубок Англии (FA Community Shield) играют победитель прошлого сезона в АПЛ и обладатель Кубка страны, но так как «горожане» завоевали оба трофея, то соперником «Сити» стал «Арсенал». Лондонцы заняли второе место в чемпионате Англии по футболу.

Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Ливерпуль», который тренирует Юрген Клопп.

Англия: все новости и обзоры матчей АПЛ, Кубка и Суперкубка, календарь и расписание игр, статистика и бомбардиры.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: кто возьмет Суперкубок? Онлайн трансляция матча

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
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