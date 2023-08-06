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Сегодня, 08:00

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: время начала и где смотреть матч

Матч за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнется в 18:00
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Арсенал».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Игра пройдет в воскресенье, 6 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Следить за ходом матча в эфире российских телеканалов не получится, так как официальных трансляций встречи не запланировано. Наблюдать за игрой можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

«Манчестер Сити» попал в Суперкубок Англии, выиграв премьер-лигу. «Арсенал» получил возможность взять первый трофей сезона благодаря второму месту в минувшем чемпионате — обладателем национального Кубка также стала команда из Манчестера.

В рамках предсезонной подготовки горожане сыграли четыре контрольных матча и одержали победу в трех из них. Канониры провели сразу шесть товарищеских матчей, в которых одержали две победы в основное время.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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Борнмут – Вест Хэм
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12.08 17:00
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