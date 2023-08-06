«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Игра пройдет в воскресенье, 6 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Следить за ходом матча в эфире российских телеканалов не получится, так как официальных трансляций встречи не запланировано. Наблюдать за игрой можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

«Манчестер Сити» попал в Суперкубок Англии, выиграв премьер-лигу. «Арсенал» получил возможность взять первый трофей сезона благодаря второму месту в минувшем чемпионате — обладателем национального Кубка также стала команда из Манчестера.

В рамках предсезонной подготовки горожане сыграли четыре контрольных матча и одержали победу в трех из них. Канониры провели сразу шесть товарищеских матчей, в которых одержали две победы в основное время.

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