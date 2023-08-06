«Манчестер Сити» — «Арсенал»: время начала и где смотреть матч
«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Игра пройдет в воскресенье, 6 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Следить за ходом матча в эфире российских телеканалов не получится, так как официальных трансляций встречи не запланировано. Наблюдать за игрой можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».
«Манчестер Сити» попал в Суперкубок Англии, выиграв премьер-лигу. «Арсенал» получил возможность взять первый трофей сезона благодаря второму месту в минувшем чемпионате — обладателем национального Кубка также стала команда из Манчестера.
В рамках предсезонной подготовки горожане сыграли четыре контрольных матча и одержали победу в трех из них. Канониры провели сразу шесть товарищеских матчей, в которых одержали две победы в основное время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -