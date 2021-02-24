Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Вратарь «Бернли» Поуп может заменить Ллориса в «Тоттенхэме»

12:18
Теги:

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Бернли» Ником Поупом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» могут купить 28-летнего англичанина в случае ухода Юго Ллориса в «ПСЖ» летом.

В сезоне-2020/21 Поуп провел 25 матчей за «Бернли» и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9291923/Tottenham-target-Nick-Pope-replace-Hugo-Lloris-leaves.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир