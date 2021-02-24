Вратарь «Бернли» Поуп может заменить Ллориса в «Тоттенхэме»
12:18
«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Бернли» Ником Поупом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «шпоры» могут купить 28-летнего англичанина в случае ухода Юго Ллориса в «ПСЖ» летом.
В сезоне-2020/21 Поуп провел 25 матчей за «Бернли» и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9291923/Tottenham-target-Nick-Pope-replace-Hugo-Lloris-leaves.html
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