Вратарь «Бернли» Поуп может заменить Ллориса в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Бернли» Ником Поупом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» могут купить 28-летнего англичанина в случае ухода Юго Ллориса в «ПСЖ» летом.

В сезоне-2020/21 Поуп провел 25 матчей за «Бернли» и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.