Мата может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun.

По информации источника, к 32-летнему испанцу проявляют интерес «Интер», «Ювентус» и «Рома». Сообщается, что футболист может перейти в одну из этих команд на правах свободного агента, поскольку его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Мата провел 12 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.