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Мата может продолжить карьеру в Италии

11:37
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun.

По информации источника, к 32-летнему испанцу проявляют интерес «Интер», «Ювентус» и «Рома». Сообщается, что футболист может перейти в одну из этих команд на правах свободного агента, поскольку его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Мата провел 12 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14142065/man-utd-juan-mata-juventus-transfer/

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