«Лестер» может купить Лингарда
13:32
«Лестер» может купить полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.
По информации источника, руководство «лис» впечатлено игрой 28-летнего англичанина в «Вест Хэме». Сообщается, что «Лестер» будет следить за футболистом до конца сезона-2020/21.
Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в январе 2021 года. Хавбек провел за молотобойцев 4 матча, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.co.uk/football/transfers/2020-2021/erling-haaland-chelsea-growing-more-confident-of-winning-transfer-race-transfer-notebook_sto8145252/story.shtml
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