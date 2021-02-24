«Лестер» может купить Лингарда

«Лестер» может купить полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.

По информации источника, руководство «лис» впечатлено игрой 28-летнего англичанина в «Вест Хэме». Сообщается, что «Лестер» будет следить за футболистом до конца сезона-2020/21.

Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в январе 2021 года. Хавбек провел за молотобойцев 4 матча, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.