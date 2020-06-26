«Возможно, в следующем году «Сити» сможет вернуться на первое место». Ляпорт поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт после поражения от «Челси» в 31-м туре чемпионата Англии (1:2) поздравил «Ливерпуль»? с победой. Также он надеется, что «горожане» смогут побороться за чемпионством в следующем году.

— «Ливерпуль» выиграл титул. Поздравляем их, — цитирует BBC Ляпорта. — Нам нужно улучшаться. Возможно, в следующем году мы сможем вернуться на первое место. Это никогда не легко принять, но посмотрим, что произойдет в следующем сезоне.