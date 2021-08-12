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Воспитанник «Барселоны» Кукурелья может продолжить карьеру в Англии

08:58
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Полузащитник «Хетафе» Марк Кукурелья может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 23-летнего испанца претендует «Брайтон». Сообщается, что английский клуб уже вступил в переговоры по поводу трансфера футболиста.

В сезоне-2020/21 Кукурелья провел 39 матчей в составе «Хетафе», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. 23-летний испанец является воспитанником «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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