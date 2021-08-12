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«Норвич» подписал форварда ПАОК Тзолиса

11:26

«Норвич» подписал нападающего греческого ПАОК Христоса Тзолиса.

Сумма трансфера не сообщается. «Канарейки» заключили с 19-летним греком контракт до лета 2026 года.

В сезоне-2020/21 Тзолис провел 46 матчей за ПАОК, на его счету 16 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.canaries.co.uk/News/2021/august/tzolis-announcement

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Иван Торопцев все материалы автора

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