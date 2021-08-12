«Норвич» подписал форварда ПАОК Тзолиса

«Норвич» подписал нападающего греческого ПАОК Христоса Тзолиса.

Сумма трансфера не сообщается. «Канарейки» заключили с 19-летним греком контракт до лета 2026 года.

?? We're delighted to announce the signing of PAOK and Greece international winger Christos Tzolis!



?? #WelcomeTzolis ?? — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 12, 2021

В сезоне-2020/21 Тзолис провел 46 матчей за ПАОК, на его счету 16 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.