Владелец «Нью-Йорк Джетс» хочет приобрести «Челси» у Абрамовича

Владелец клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон готовит предложение о покупке «Челси», сообщает ESPN.

Джонсон уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься оформлением продажи клуба.

Ранее Абрамович объявил о решении продать «Челси». Он рассчитывает получить около 4 миллиардов долларов.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Джонсон является правнуком одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона.