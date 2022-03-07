Агент Погба провел встречу с представителями «ПСЖ» и «Ювентуса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не определился со своим будущим. Он примет окончательное решение же после завершения нынешнего сезона, сообщает Daily Mirror.

Представители 28-летнего француза уже провели встречи с руководством «ПСЖ» и «Ювентуса». Также у игрока есть предложение о продлении контракта с «МЮ», который истекает предстоящим летом.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек забил один мяч и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не определился со своим будущим. Он примет окончательное решение же после завершения нынешнего сезона, сообщает Daily Mirror.

Представители 28-летнего француза уже провели встречи с руководством «ПСЖ» и «Ювентуса». Также у игрока есть предложение о продлении контракта с «МЮ», который истекает предстоящим летом.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек забил один мяч и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».