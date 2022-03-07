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Сегодня, 22:38

Агент Погба провел встречу с представителями «ПСЖ» и «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не определился со своим будущим. Он примет окончательное решение же после завершения нынешнего сезона, сообщает Daily Mirror.

Представители 28-летнего француза уже провели встречи с руководством «ПСЖ» и «Ювентуса». Также у игрока есть предложение о продлении контракта с «МЮ», который истекает предстоящим летом.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек забил один мяч и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не определился со своим будущим. Он примет окончательное решение же после завершения нынешнего сезона, сообщает Daily Mirror.

Представители 28-летнего француза уже провели встречи с руководством «ПСЖ» и «Ювентуса». Также у игрока есть предложение о продлении контракта с «МЮ», который истекает предстоящим летом.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек забил один мяч и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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