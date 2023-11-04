Вингер «Манчестер Сити» Доку установил два рекорда АПЛ в матче с «Борнмутом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку установил два рекорда АПЛ в матче с «Борнмутом» (6:1) в 11-м туре АПЛ, сообщает Squawka.

21-летний бельгиец забил и сделал 4 голевые передачи. Он стал самым молодым игроком в истории АПЛ, сделавшим покер из ассистов и самым молодым игроком, принявшим участие в 5+ голах в одном матче.

Доку в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна». Он провел 12 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.