Вингер «Манчестер Сити» Доку установил два рекорда АПЛ в матче с «Борнмутом»
Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку установил два рекорда АПЛ в матче с «Борнмутом» (6:1) в 11-м туре АПЛ, сообщает Squawka.
21-летний бельгиец забил и сделал 4 голевые передачи. Он стал самым молодым игроком в истории АПЛ, сделавшим покер из ассистов и самым молодым игроком, принявшим участие в 5+ голах в одном матче.
Доку в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна». Он провел 12 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
3
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
7
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
8
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
11
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
12
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
13
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
14
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
15
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 2
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|0 : 2
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 1
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|6 : 1
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|2 : 1
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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