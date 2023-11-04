«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Вулверхэмптоном»

«Шеффилд» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Счет в игре открыл форвард хозяев Кэмерон Арчер на 72-й минуте. Полузащитник гостей Жан-Рикне Беллегард сравнял на 89-й минуте.

На 90+10-й минуте полузащитник «Шеффилда» Оливер Норвуд реализовал пенальти и принес своей команде победу.

«Шеффилд» выиграл первый матч в этом сезоне чемпионата Англии. Команда занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками.«Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке (12 очков).

В других матчах 11-го тура «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2, а «Эвертон» и «Брайтон» сыграли вничью (1:1).