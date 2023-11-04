Гвардиола – о 5 результативных действиях Доку в матче с «Борнмутом»: «Великий игрок, он удивил всех нас!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру вингера команды Жереми Доку в матче 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (6:1).

21-летний бельгиец забил и сделал 4 голевые передачи.

«Он не просто футболист, способный играть наедине против двоих-троих соперников. Он удивил всех нас! Он великий футболист.

Чики [Бегиристайн – спортивный директор Манчестер Сити»] снова совершил невероятный поступок, приведя сюда Жереми. Я думаю, он счастлив у нас и может оставаться в «Манчестер Сити» еще много-много лет», – приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Доку в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна». Он провел 12 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.