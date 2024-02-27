Почеттино заявил, что Нкунку пропустит 4 недели из-за травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что вингер лондонцев Кристофер Нкунку получил травму и пропустит около 4 недель.

«Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда это случилось.

На данный момент [речь идет о] 3-4 неделях. Надеюсь, что не больше. Очень сложный [сезон] для Криса, так как у него уже была травма колена. Посмотрим, нужно оценить ситуацию", — цитирует тренера Metro.

26-летний француз после перехода в «Челси» летом 2023-го провел 10 матчей и забил 2 гола. В финале Кубка лиги против «Ливерпуля» (0:1) он появился на поле на 67-й минуте.