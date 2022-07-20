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Сегодня, 19:12

«Вест Хэм» вышел из числа претендентов на Лингарда

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» отказался от попыток подписать бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает The Guardian.

Лондонцы сделали предложение Лингарду, однако клуб так и не согласился платить 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю, на которые рассчитывает Джесси как свободный агент.

Лингард покинул в начале лета «Манчестер Юнайтед» после того, как у игрока истек контракт с клубом. После этого об интересе к игроку заявляли несколько клубов АПЛ и МЛС, но полузащитник так и не принял до сих пор окончательного решения.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, в которых забил 2 гола.

Джесси Лингард
ФК Вест Хэм Юнайтед
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