Тилеманс остается приоритетной трансферной целью «Арсенала» на лето

«Арсенал» продолжает попытки заполучить полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, сообщает журналист Джон Перси.

Главный тренер «канониров» Микель Артета давит на руководство, чтобы поскорее завершить сделку по трансферу 25-летнего бельгийца.

Отмечается, что Тилеманс, у которого остается год по контракту с «Лестером», может быть доступен за 40 миллионов евро, но «Арсенал» пока не готов платить такую сумму.

В прошедшем сезоне полузащитник забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.