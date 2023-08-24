«Вест Хэм» в скором времени завершит сделку по Кудусу
«Вест Хэм» согласовывает детали сделки по полузащитнику «Аякса» Мохамеду Кудусу, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Вест Хэм» заплатит 35,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 2,5 миллиона фунтов стерлингов в виде бонусов. Ожидается, что Кудус подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления на год.
Ранее сообщалось, что «Челси» связался с «Аяксом» по трансферу 23-летнего ганца.
В сезоне-2022/23 Кудус провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
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3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
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7
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
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8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|Г
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Солли Марч
Брайтон
|3
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Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
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Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
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Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
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Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
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Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
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Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0