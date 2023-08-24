«Вест Хэм» в скором времени завершит сделку по Кудусу

«Вест Хэм» согласовывает детали сделки по полузащитнику «Аякса» Мохамеду Кудусу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Хэм» заплатит 35,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 2,5 миллиона фунтов стерлингов в виде бонусов. Ожидается, что Кудус подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления на год.

Ранее сообщалось, что «Челси» связался с «Аяксом» по трансферу 23-летнего ганца.

В сезоне-2022/23 Кудус провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.