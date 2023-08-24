«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Нунесу

«Вулверхэмптон» не устраивает сумма предложения «Манчестер Сити» по полузащитнику Маттеусу Нунесу, сообщил журналист The Telegraph Джон Перси.

По сведениям источника, «волки» отклонили предложение «горожан» по 24-летнему португальцу в размере 55 миллионов евро. Это далеко от оценки «Вулверхэмптона», клуб оценивает футболиста дороже этой суммы.

В сезоне-2022/23 Нунес сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 2 гола. Его действующий контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 45 миллионов евро.