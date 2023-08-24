«Ипсвич» арендовал у «Манчестер Юнайтед» защитника Брэндона Уильямса

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс на правах аренды перешел в «Ипсвич», сообщается на официальном сайте «трактористов».

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.

22-летний англичанин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.

Футболист провел 51 матч за взрослую команду «красных дьяволов», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Также Уильямс провел 64 матча за молодежные команды манчестерского клуба, в которых забил 3 мяча и отдал 14 результативных передач.