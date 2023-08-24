«Ипсвич» арендовал у «Манчестер Юнайтед» защитника Брэндона Уильямса
Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс на правах аренды перешел в «Ипсвич», сообщается на официальном сайте «трактористов».
Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.
22-летний англичанин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.
Футболист провел 51 матч за взрослую команду «красных дьяволов», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Также Уильямс провел 64 матча за молодежные команды манчестерского клуба, в которых забил 3 мяча и отдал 14 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
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