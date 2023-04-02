«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» и поднялся из зоны вылета АПЛ

«Вест Хэм» на своем поле одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол встречи на 25-й минуте забил защитник лондонцев Наиф Агуэрд.

Благодаря этой победе команда Дэвида Мойеса набрала 27 очков и поднялась из зоны вылета АПЛ, забравшись на 14-ю строчку. «Саутгемптон» остался на последнем месте в турнирной таблице.