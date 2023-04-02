«Лестер» объявил об уходе Роджерса с поста главного тренера

«Лестер» на официальном сайте объявил об уходе Брендана Роджерса с поста главного тренера команды.

50-летний специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Помощник тренера Крис Дэвис и тренер по фитнесу Глен Дрисколл также покинули клуб.

Роджерс возглавлял «Лестер» с 2019 года. Под его руководством «лисы» выигрывали Кубок (2020/21) и Суперкубок (2021) Англии.

«Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25