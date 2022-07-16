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Сегодня, 08:58

«Вест Хэм» предложил «Лиллю» 38 миллионов евро за полузащитника Онану

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника «Лилля» Амаду Онану, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб предложил за 20-летнего бельгийца 38 миллионов евро без учета бонусов. В «Лилле» раздумывают над тем, чтобы ответить согласием на предложение и продать футболиста.

Онана перешел в «Лилль» прошлым летом из «Гамбурга». В сезоне-2021/22 игрок забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за команду во всех турнирах.

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